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Okulda su diye aldığı kezzap çıkınca dudakları yandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okul kantininden su diye aldığı şişeyi ağzına götüren öğrenci, dudakları yanınca hastaneye kaldırıldı.

Okulda su diye aldığı kezzap çıkınca dudakları yandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okul kantininden su diye aldığı şişeyi ağzına götüren öğrenci, dudakları yanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede şişenin içinde temizlik maddesi kezzap olduğu belirlendi.


Olay, önceki gün Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda susayan 9'uncu sınıf öğrencisi A.T., teneffüste kantine giderek pet şişede satılan sulardan bir tane aldı. Şişeyi dudaklarına götürerek bir yudum almaya çalışan A.T. dudakları yanınca ağzına aldığı sıvıyı geri tükürdü. Dudaklarında yanma oluşan A.T. öğretmenlerinden yardım isteyince okula çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.T.'nin sıvıyı hemen tükürmesi sayesinde organlarının zarar görmediği belirlendi. Dudaklarında kızarıklık oluşan A.T. taburcu edildi.


Pet şişede yapılan incelemede ise içindeki sıvının temizlikte kullanılan kireç çözücü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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