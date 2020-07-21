Okullarda güçlendirme çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki okulda, depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle güçlendirme çalışmaları yapılıyor.



İlçeye bağlı Ören Mahallesinde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesindeki okullarda güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Yaşanan depremlerden sonra hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesinde güçlendirme çalışmalarına başlatılarak, yeni eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilecek. Bu okulların muhtemel bir depreme karşı güçlendirilerek, dayanıklı hale getiriliyor.



Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Ören Mahallesindeki bu okulları yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.



Okullardaki güçlendirme çalışmalarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor. - MALATYA