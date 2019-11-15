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Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

7 saat önce

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil bugün başlayacak.

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil bugün başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, bu akşam itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Çankaya Gökçe Karataş İlkokulunda öğretmenler, öğrencilere ara tatil süresince illerde düzenlenecek etkinliklere katılma tavsiyesinde bulundu.

Okulun 3'üncü sınıf öğrencilerinden Ulaş Şahin ara tatilde kedi bakacağını belirterek, "Bir tanıdığımız, ara tatilde kedisini bize getirecek. Ben de ara tatil boyunca o kediye bakacağım. Bir kedinin bakımını üstleneceğim. Ailemle de vakit geçireceğim. Annemle ve babamla oyunlar oynayacağız." dedi.

Öğrencilerden Nehir Kara, el sanatları etkinliklerine katılacağını söyleyerek, "Tasarım beceri atölyesinde atkı ve bere öreceğiz. Bu yüzden ara tatilde örgü örmeyi öğreneceğim." diye konuştu.

Ara tatilde ailesiyle vakit geçirmek ve oyunlar oynamak istediğini ifade eden Ege Göncü de, "Okullar tatil olduğu için biraz daha geç yatma şansım olacak. Tatilde hem dinleneceğim hem de oyunlar oynayacağım ve spor yapacağım. Yüzmeye gideceğim, sportif etkinliklere katılacağım." ifadelerini kullandı.

Bugün başlayacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısında okullar, 25 Kasım Pazartesi açılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak.

MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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