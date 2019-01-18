Okullarda Karne Heyecanı

Antalya, Muğla, Burdur'da öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Antalya, Muğla, Burdur'da öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muratpaşa ilçesi Başöğretmen Atatürk Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.



Sabahın erken saatlerinde aileleriyle okullara gelen öğrenciler, karnelerini alabilmek için son zilin çalmasını heyecanla bekledi. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini aileleriyle paylaştı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan "Başarılı öğrenciye tatil iyi gelecek" protokolü kapsamında, dönem birincisi 790 öğrenci anne ve babalarıyla üç gün Antalya'daki beş yıldızlı otellerde tatil yapacak.



Öğrencilerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki 452 bin öğrencinin 32 bin öğretmenin tatile girdiğini söyledi.



Eğitimin sadece öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü bir faaliyet olmadığını ifade eden Karaloğlu, "Eğitim, idareciler ve velilerin de yürüttüğü bir faaliyet. Bugün verdiğimiz karneler sadece çocuklarımızın başarısı veya başarısızlığı değil, hepimiz için karne niteliğinde. Başarı da başarısızlıkta hepimizin. Türkiye'nin genç bir nüfusu var, eğer bunu iyi eğitebilirsek gelecek ülkemizin olacak. Onun için eğitim eğitime harcadığımız zaman, emek çok önemli." dedi.



Muğla



Muğla Ula Atatürk İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali Esengül Civelek, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete verdi.



Teşekkür ve takdir belgesi alan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Civelek, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kentteki 152 bin 721 öğrencinin karne aldığını söyledi.



Civelek, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ama vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.



Burdur



Burdur'da 3 bin 777 öğretmenin görev yaptığı 263 okulda, eğitim-öğretim gören 43 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Merkeze bağlı Halıcılar ve Büğdüz köylerindeki ilkokullarda düzenlenen törende Burdur Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı

Tolga Zengin: "Bir Gün Bile Sırtımdaki Formanın Kutsallığına İhanet Etmedim"

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak