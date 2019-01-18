Okullarda Karne Heyecanı

Samsun ve ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ardından öğrenciler, karnelerini aldı.

Samsun ve ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ardından öğrenciler, karnelerini aldı.



Havza'daki 730 anaokulu öğrencisi gelişim belgesi, bin 816 ilkokul, 2 bin 273 ortaokul ve 2 bin 247 lise öğrencisi de karne heyecanı yaşadı.



Yarıyıl tatili öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İstiklal İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıtarak, mutluluklarına ortak oldu.



Öğrencilerden iki haftalık tatil sürecini iyi değerlendirmelerini isteyen Sağlam, "Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamladık. Öğrencilerimizin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri ve dinlenmiş olarak ikinci döneme başlamaları gerekmekte. Şimdi dinlenme zamanı ama dinlenmek demek boşa zaman harcamak demek değildir. Tatil sürecinde öğretmenlerimizin öğrencilerimizi yoğun ev ödevlerine boğmamaları, öğrencilerin de kitap okumaları ve aileleriyle sosyal aktivitelerde bulunmaları önem taşıyor." dedi.



Konuşmaların ardından Sağlam ile şube müdürleri, okul müdür ve öğretmenleri karne dağıtımını gerçekleştirdi.



Kavak



Kavak ilçesinde Kaymakam Recep Koşal'ın katılımıyla Cumhuriyet Anaokulu ve Merkez Atatürk İlkokulunda karne töreni düzenlendi.



Öğrencilere karne ve ödüllerini veren Koşal, yarıyıl tatilinde internet ve tabletlerden uzak kalmalarını ve bolca kitap okumalarını tavsiye etti.



Karne dağıtımı törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, öğretmenler ve veliler katıldı.



Karne dağıtımıyla ilçede 3 bin 452 öğrenci ile 280 öğretmen, yarıyıl tatiline girdi.



Vezirköprü



Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıtarak iyi tatiller diledi.



Öğrencilerden tatillerini iyi değerlendirmelerini isteyen Kurnaz, "Tatil süresince en az 4 kitap okuyun. Veliler de çocuklarını kütüphaneye götürsün." dedi.



Vezirköprü ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim eğitim öğretim gören 20 bin 393 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.



Törene Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan ve İlçe Müftüsü Ali Erbaş katıldı.



Bafra



Kaymakam Ahmet Adanur, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan İrer ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Bafra Altınkaya Anadolu Lisesinde karne töreni gerçekleştirildi.



Adanur, burada yaptığı konuşmada, eğitimin bir maraton olduğunu, bir dönemin bitip başka bir dönemin başladığını söyledi.



Bu şekilde eğitim hayatının 16 yıl sürdüğünü anlatan Adanur, "Oynayacaksınız, yürüyeceksiniz, koşacaksınız… Ruhun da tatil etmesi gerekir. Tatilde bol bol kitap okuyun. Böylece ileriki yıllarda rekabet edeceğiniz yaşıtlarınız arasından kendinizi biraz daha öne çıkartabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.



Katipoğlu da yorucu bir dönemin geride kaldığını dile getirerek, "Karneleriniz aslında sadece bu yarıyılda eğitimini aldığınız derslerdeki başarınızın seviyesini gösteriyor. Dolayısıyla karneniz sizin şahsiyetinizi, insani değerlerinizin ya da zekanızın göstergesi değil, sadece dönem boyu yapmış olduğunuz çalışmalarınızın ve sergilemiş olduğunuz çabanın bir sonucudur." diye konuştu.



Törende daha sonra öğrencilere karneleri verildi.

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