Son Dakika Haberleri: Okullarda Karne Heyecanı - Tekirdağ

Okullarda Karne Heyecanı - Tekirdağ

2 saat önce

Tekirdağ'da 183 bin 882 öğrenci, düzenlenen törenle karne aldı.

Tekirdağ'da 183 bin 882 öğrenci, düzenlenen törenle karne aldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Ticaret Borsası İlkokulunda gerçekleştirilen törenle öğrencilere karnelerini verdi.

Karne dağıtımında notları tek tek inceleyen ve öğrencilerle yakından ilgilenen vali Yıldırım, öğrencilerin yüksek not almalarından dolayı kendilerini kutladı.

Yıldırım, öğrencilere karnelerini tek tek dağıtırken, aynı zamanda öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Öğrencilerin karne aldıkları için heyecanlı olduğunu belirten Yıldırım, öğrencilerin karne sevincine tanık olmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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