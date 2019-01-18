Okullarda Karne Heyecanı - Tekirdağ

Tekirdağ
'da 183 bin 882 öğrenci, düzenlenen törenle karne aldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Ticaret Borsası İlkokulunda gerçekleştirilen törenle öğrencilere karnelerini verdi.
Karne dağıtımında notları tek tek inceleyen ve öğrencilerle yakından ilgilenen vali Yıldırım, öğrencilerin yüksek not almalarından dolayı kendilerini kutladı.
Yıldırım, öğrencilere karnelerini tek tek dağıtırken, aynı zamanda öğrencilere satranç takımı hediye etti.
Öğrencilerin karne aldıkları için heyecanlı olduğunu belirten Yıldırım, öğrencilerin karne sevincine tanık olmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.