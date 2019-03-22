Okullarına Adını Veren Şehidin Kabri Başında Kur'an Okudular
1 saat önce
Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri okula adını veren Şehit polisinin kabri başında Kur'an okudular.
Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri okula adını veren Şehit polisinin kabri başında Kur'an okudular. Balıkesir Altıeylül
Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 'Şehitler Haftası' nedeniyle okullarına ismi verilen Şehit Polis
Memuru Ömer Faruk Bol'un kabri başında daha önceden yaptıkları hatimlerle birlikte Kuran-ı Kerimler okuyarak, dualar ettiler. Okul öğrencileri kabristanda bulunan şehit aileleri ve ziyaretçilere pilav, ayran ikramı yaparak, büyüklerin ellerini öperek sabır dilediler. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:41 Kaynak: İHA
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