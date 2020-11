Okulun bahçesinde oğlunun öğretmenini 'ilgisiz' diye dövdü, sosyal medyada 'taciz' dedi - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, B.E. (40) yeğeniyle birlikte okula gelip oğluyla yeterince ilgilenmediğini öne sürdüğü sınıf öğretmeni Ali Bulut'a (36) saldırıp, darbetti. Araya giren öğretmen Behri Günday'ı da darbeden B.E. ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bulut'un eşini taciz ettiğini ve bu nedenle darbettiğini öne sürdü. Öğretmen Ali Bulut, bunun bir iftira olduğunu belirterek gerçek olmadığını söyledi. Birçok sendika ve okulun velileri Bulut'u destekledi.

?Olay, salı günü Orhanazi ilçesindeki Alitekin İlkokulu'nda meydana geldi. Oğlu 3'üncü sınıf öğrencisi olan B.E., yeğeniyle birlikte okul geldi ve bahçede sınıf öğretmeni Ali Bulut ile karşılaştı. B.E., oğlu ile yeterli kadar ilgilenmediğini öne sürdüğü öğretmen Bulut'a saldırdı. Ali Bulut'a kafa atıp, darbeden B.E.'yi durdurmaya çalışan öğretmen Behri Günday da araya girince darbedildi. Yaralanan 2 öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Buraya tedaviye alınan 2 öğretmene darp raporu verildi.

Gelen polis ekiplerince B.E. ve yeğeni gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.SALDIRGAN: ÖĞRETMEN, EŞİMİ TACİZ ETTİOlayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan B.E. konunun oğlu ve öğretmenin ilişkisi ile ilgili olmadığını söyledi. B.E., Ali Bulut'un eşine tacizde bulunduğunu öne sürerek, "Bu bir namus davasıdır, öğretmen Ali Bulut'a çocuğumla ilgilenmediği için saldırmadım, öğretmen eşime taciz edici ve sapık mesajlar ile ve psikolojik baskı yaptı" dedi. BULUT: İSTİNAT EDİLEN SUÇLARDAN HİÇBİRİNİ İŞLEMEDİM, BUNLARIN HEPSİ İFTİRASaldırıya uğrayan öğretmen Ali Bulut, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. B.E. ve eşinden şikayetçi olduğunu söyleyen Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şikayetçi olduğum kişi ve eşi tarafından iftiraya uğradım. Hukuki süreç devam ederken, hangi nedenlerle bunu yaptıklarını anlayamadığı bir takım basın, kişi ve kuruluşlar masumiyet karinesini gözetmeksizin adeta linç kampanyası başlatarak bu iftiraya çanak tutmuşlar ve bu iftiranın yaygınlaşmasına sebep olarak hem şahsi hem mesleki hem de kurumsal kimliğime saldırıya ortak olmuşlardır. Bazıları kendi dünyasında kavgalı oldukları şahıslara yönelik kin ve garezlerini benim üzerimden sürdürmek istemiştir. Olayda mağdur iken kamuoyu önünde itibarımla oynamıştır. Eğitim öğretim süreçlerinin, ortamlarının ve taraflarının nezih bir şekilde oluşturulması, yavrularımızın her türlü yanlışlardan korunması, öğretmenliğin itibarının korunması adına mağdur olmama rağmen, kötü örnek oluşmaması, kamuoyunda fitne, fesat oluşmaması için hukuki zeminde yasalar çerçevesinde yürütülmesi adına kamuoyuna yönelik herhangi bir duyuru yapılmaması noktasında hassasiyetimi belirtmiştim. Bunu anlamaktan çok uzak, kalplerinde hiç insaf kalmamış bazıları suskunluğumuzu suçluluğumuzdan zannettiler ya da öyle işlerine geldi. Maalesef olay kamuoyunda çok çirkin bir duruma getirildi. Buna sebep olanlara yönelik tüm hukuki süreçler işletilecektir. Ancak bilinmelidir ki mesleğimde 13 yıldır sadece kendi öğrencilerimi değil, bütün öğrencileri kendi evladım gibi görüp, onların eğitimi için elimden gelenin fazlasını yaptığıma, bana saldıran velim de dahil tüm eğitim paydaşlarım şahittir. İstinat edilen hangi suç veya ayıp varsa hiç birisini işlemedim ve bunlar tarafıma farklı kişilerin farklı sebeplerle attığı iftiralardır. Hem hukuken hem de vicdanen bunu yapanlardan şikayetçiyim. Yapılan bu itibar suikastine karşı bu açıklamayı gerekli gördüm."'BİR AN ÖNCE YASAL DÜZENLEME YAPILMALI'Türk Eğitim- Sen Bursa Şube Başkanı Fatih Gümüş, Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar'ın yanı sıra diğer sendikaların Orhangazi temsilcileri Alitekin İlkokulu önünde bir araya gelerek, öğretmen Ali Bulut ve Behri Günday'a yönelik yapılan saldırıyı lanetledi. Yapılan ortak açıklamada, "Eğitimciye şiddete dur diyecek yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır" denilirken, şu ifadelere yer verildi: "Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına maalesef bir yenisi daha eklenmiştir. Orhangazi Ali Tekin İlkokulu'nda görev yapan bir öğretmenimiz, öğrenci velisi tarafından okul kapısı önünde darbedilmiştir. Hangi sebeple olursa olsun, kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, şiddetin, hele hele çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimcilere yapılan şiddetin kabul edilebilir bir yanı yok, olamaz. Bu menfur ve meşum olaylar, görünürde kişilere indirgenecek suçlar olmakla birlikte, sorunun daha derinlerde, eğitim düzeninden hukuka, aileden müfredata kadar birbiriyle bağlantılı, çok boyutlu sebepleri bulunmaktadır. Yıllardır devam eden ve ölümle sonuçlanan saldırılar, yaralanmalar, darp görüntüleri durumun ne kadar vahim, tehlikenin ne kadar büyük ve ciddi olduğunu gözleri önüne sermektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirler, çare ve çözümler alınmalıdır. Eğitim merkezli olarak, toplumsal gidişata yön veren düzenlemeler ciddiyetle ve büyük bir sorumlulukla yeniden tanzim edilmelidir. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi teslim ve emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, mağdur edilmemelidir. Hukuki süreç başladı ve takipçisiyiz. Eğitim çalışanı arkadaşlarımıza desteğimiz sürecektir. Yeter artık, diyoruz. Bir an önce yasal düzenleme yapılarak eğitimcilerin güvenliği kalıcı olarak sağlanmalıdır."VELİLERDEN ÖĞRETMENE DESTEKSaldırıya uğrayan öğretmenlere okulun Aile Birliği üyeleri ve öğrencinin eğitim gördüğü 3/D sınıfındaki veliler tepki gösterdi. Veliler, ellerine aldıkları "Öğretmenimize uzanan eller kırılsın" yazılı pankart açarak, saldırıyı kınadı. Yapılan ortak açıklamada, "Bu saldırının nedeni sosyal medyada daha önce 'öğrenciye ilgisizlik' olarak yansımış daha sonra 'taciz iddiaları' olarak devam etmiştir. Biz, 3/D sınıfı velileri ve okul aile birliği başkanlığı olarak bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Öğretmenimize yapılan bu haince saldırının cezasız kalmasını istemiyoruz. Buradan bütün yetkililere sesleniyoruz, işini layıkıyla yerine getiren öğretmenimiz Ali Bulut'a ve şiddete uğrayan diğer tüm öğretmenlerimize yapılanlara sessiz kalmayalım. 'Şiddete hayır!' diye haykırdığımız bir dönemde hala şiddete uğruyoruz. Yeter artık! Şiddet uygulayanlara gereken cezanın verilmesini istiyoruz. Biz bugün burada öğretmenimizi desteklemek amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bu çirkin iddiaların gerçek dışı olduğunu ve gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkacağına inanıyoruz. Öğretmenimizin sonuna kadar yanındayız" denildi.Veliler ayrıca, saldırıya uğrayan öğretmenlerin bir an önce okula dönmesini ve öğrencilerin yanında olmasını talep etti.

Öte yandan okulun güvenlik kamerasının yenileme çalışması olduğundan dolayı 1 haftadır çalışmadığı öğrenildi.