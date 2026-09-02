Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı - Son Dakika
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Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı
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Rusya'da 1 Eylül'deki okul açılış törenlerine çocuklarıyla katılan bazı annelerin mini etek, dantel ve korse gibi iddialı kıyafetleri ülkede büyük tartışma yarattı. Bazı kişiler kıyafetlerin okul ortamına uygun olmadığını savunurken, bazıları ise bunun kişisel tercih olduğunu belirterek annelere yönelik eleştirilere karşı çıktı.

Rusya'da milyonlarca öğrenci, 1 Eylül'de düzenlenen geleneksel Bilgi Günü törenleriyle yeni eğitim öğretim yılına başladı. Ülke genelindeki okullarda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katıldığı törenler düzenlendi.

ANNELERİN KIYAFETLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Bazı okullardaki törenlerde ise öğrencilerden çok velilerin tercih ettiği kıyafetler konuşuldu. Çocuklarını okula getiren bazı annelerin mini etek, uzun çorap, dantel ve korse detaylarının öne çıktığı kıyafetlerle törenlere katılması eleştirilere neden oldu.

Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Paylaşımlara yapılan yorumlarda bazı kişiler kıyafetlerin okul ortamına uygun olmadığını savunurken, bazıları ise annelerin nasıl giyineceğinin başkalarını ilgilendirmediğini belirterek eleştirilere karşı çıktı.

Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

SADE VE ÖLÇÜLÜ KOMBİNLER ÖNERİLİYOR

Rusya'da okul açılış törenlerinde veliler için resmî ve tek tip bir kıyafet zorunluluğu bulunmamakla birlikte, moda uzmanlarının 1 Eylül için hazırladığı önerilerde daha sade ve ölçülü kombinler öne çıkarılıyor.

Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Acar Serkan Acar:
    chp nin rusyada temsilciği falanmı var 7 4 Yanıtla
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