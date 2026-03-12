Telegram gruplarında paylaşılan ve İstanbul'da çekildiği öne sürülen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, bıçaklı bir kişinin bir genci tehdit ederek para göndermesini istediği anlar yer aldı.
Kapalı bir alanda kaydedilen görüntülerde, yanında bir kadın bulunan bıçaklı şahsın çıplak olduğu görülen bir genci tehdit ettiği görülüyor. Şüphelinin gence, hesabına para göndermesini istediği ve "7 sene kesinleşmiş cezam var, firarım. Sana bunu takarım, 3 yıl daha eklerim" sözleriyle tehditte bulunduğu duyuluyor.
Görüntülerde yer alan iki kişinin daha sonra dışarı çıkarak yoldan geçen bir vatandaşa Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nün adresini sorduğu da dikkat çekiyor.
Son Dakika › Yaşam › Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?