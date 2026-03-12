Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek

Telegram gruplarında paylaşılan ve İstanbul'da çekildiği öne sürülen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, bıçaklı bir kişinin bir genci tehdit ederek para göndermesini istediği anlar yer aldı.

"SANA BUNU TAKARIM"

Kapalı bir alanda kaydedilen görüntülerde, yanında bir kadın bulunan bıçaklı şahsın çıplak olduğu görülen bir genci tehdit ettiği görülüyor. Şüphelinin gence, hesabına para göndermesini istediği ve "7 sene kesinleşmiş cezam var, firarım. Sana bunu takarım, 3 yıl daha eklerim" sözleriyle tehditte bulunduğu duyuluyor.

GAYRETTEPE'NİN ADRESİNİ SORDULAR

Görüntülerde yer alan iki kişinin daha sonra dışarı çıkarak yoldan geçen bir vatandaşa Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nün adresini sorduğu da dikkat çekiyor.