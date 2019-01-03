Son Dakika Haberleri: Olcay Şahan'dan Açıklama Geldi

Olcay Şahan'dan Açıklama Geldi

52 dakika önce

Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, "Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum" dedi.

Olcay Şahan'dan Açıklama Geldi, System.String[]
Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, "Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum" dedi. Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Olcay, "Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Olcay Şahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'un Kadro Dışı Bıraktığı Olcay Şahan: Bu Kutsal Forma İçin Savaşacağım Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi

İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:13:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olcay Şahan'dan Açıklama Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]