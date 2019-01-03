Olcay Şahan'dan Açıklama Geldi
52 dakika önce
Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, "Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum" dedi.
Trabzonspor
'da satış listesine konulan Olcay Şahan
, "Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum" dedi. Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Olcay, "Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
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