2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı - Son Dakika
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2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı

15.08.2022 16:53
2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günlerinin 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022- KPSS Ön Lisans başvuru günlerinin 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM tarafından, 2022-KPSS Ön Lisans başvurularının uzatıldığıyla ilgili yapılan açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Kaynak: İHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı - Son Dakika

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