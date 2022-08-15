2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022- KPSS Ön Lisans başvuru günlerinin 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM tarafından, 2022-KPSS Ön Lisans başvurularının uzatıldığıyla ilgili yapılan açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)