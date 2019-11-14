Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş (2)
7 saat önce
TUTUKLANDIKonya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan kuzeni Zehra Özkan'ı (34), 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Çınar (43), sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan kuzeni Zehra Özkan'ı (34), 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Çınar (43), sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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