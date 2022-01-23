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Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı - Son Dakika

Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı

23.01.2022 14:19
Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde geçen akşam eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca, kadının intihar ettiğinin belirlenmesinin ardından serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Esenli Mahallesi'nde 21 Ocak tarihi akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre Aysel Y. (36) isimli kadın, evinde silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BARUT İZİ ORTAYA ÇIKARDI

Durumunun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, kadının kocası olan M.A.'yı (53) cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar ile birlikte M.A.'dan örnekler alan polis ekipleri, topladığı delilleri kriminal inceleme için Samsun'a gönderdi. Yapılan kriminal incelemelerde, solak olduğu belirlenen Aysel Y.'nin elinde barut izine rastlanmasının ardından kadının intihar ettiği anlaşıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İncelemenin tamamlanmasının ardından Aybastı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan M.A., Aybastı Adliyesi'ne sevk edildi. M.A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Hisarcık, Aybastı, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı - Son Dakika
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