Son Dakika Haberleri: Öldürülen teröristlerle bağlantılı 5 şüpheli adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen teröristlerle bağlantılı 5 şüpheli adliyede

Öldürülen teröristlerle bağlantılı 5 şüpheli adliyede

8 saat önce

Adıyaman'da, geçtiğimiz haftalarda ölü olarak ele geçirilen 2 teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öldürülen teröristlerle bağlantılı 5 şüpheli adliyede, System.String[]

Adıyaman'da, geçtiğimiz haftalarda ölü olarak ele geçirilen 2 teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim 2019 tarihinde merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında özel harekat timlerinin çalışmaları sonucunda, gri listede 300 bin TL ödülle aranan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.


Yapılan çalışmalar kapsamında her iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen D.D., H.D., Ş.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan ölü olarak ele geçirilen Özcan Bektaş isimli teröristin, 16 Ağustos 2018 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle askerlerin şehit olduğu terör eylemini gerçekleştirdiği, 26 Temmuz 2019 tarihinde ise Adıyaman'ın Sincik ilçesinde polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Taha Uluçay'ın şehit düştüğü olayda yer aldığı öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Akçalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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