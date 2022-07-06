Ölen köpeği başında dakikalarca gözyaşı döktü

Köpeğinin öldüğüne inanamayan gencin sözleri yürükleri burktu

ADIYAMAN - Adıyaman'da bisikletin çarptığı köpeği ölen genç, dakikalarca köpeğin göz yaşı döktü. Gencin sözleri yürekleri burktu.

Olay, Adıyaman Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir gencin gezintiye çıkardığı köpeğe bisiklet çarptı. Köpek olay yerinde hayatını kaybetti. Terrier cinsi Mars isimli köpeği yoldan kaldırıma alan vatandaşlar köpeği hayata döndürmek için masaj yaptı.

Vatandaşlar bir taraftan köpeğe kalp masajı yaparken diğer taraftan Adıyaman Belediyesi patibulans ekiplerini arayarak nasıl bir müdahale yapılacağı yönünde bilgi aldı.

Köpek sahibi genç, göz yaşları içerisinde "Mars bana bunu bana yapma" sözler söyleyerek çaresiz bir şekilde köpeğine yapılan müdahaleyi izledi.

Köpeğinin öldüğüne inanamayan genç, "Mars kalk oğlum", "Abi ölmedi o" gibi sözler ile köpeğinin başında göz yaşı döktü. Gencin sözleri karşısında çevredekilerin yürekleri burkuldu. Arkadaşları şahsı sakinleştirmeye çalışsa da çare etmedi.