"Olgularla İnflamasyon Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu" başladı

Uluslararası İnflamasyon Derneği tarafından düzenlenen "Olgularla İnflamasyon Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu" Bursa'da başladı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda, alanında fikir liderliği olan akademisyenlerin güncel konuları kapsayan konferansları çeşitli oturumlarla devam etti.

Uluslararası İnflamasyon Derneği Başkanı Emel Bülbül Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun amacının kronik inflamatuar hastalıklarda farklı disiplinleri bir araya getirerek bir tartışma ortamı yaratmak ve çok yönlü bakışı geliştirerek daha akılcı tanı ve tedavi koyma yöntemlerini geliştirmek olduğunu söyledi. Bu çerçevede 3 farklı disiplinin başlattığı konsey deneyimden yola çıkarak bir toplantı haline getirdiklerini anlatan Başkan, şöyle konuştu:

"Bunların ilkini Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de benzer bir formatı şu an itibariyle yok, dolayısıyla birliktelikle gastroenteroloji, romatoloji ve dermotoloji birlikteliği ile bu hastaların bakımında, tanısı ve tedavisinde daha iyi aşamalar kaydedileceğini ve ortak bir dil oluşturulacağını düşünüyoruz. Bunun dışında hemşirelik oturumlarıyla bu hastaların bakımında hemşirelerin de rolünün güçlendirilmesi için bir uygulama yaptık."

Kongre sekreteri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Pehlivan da toplantıya 200'ün üzerinde iç hastalıkları, dermatoloji uzmanları, iç hastalıkların içinde farklı yan dal uzmanının katıldığını dile getirdi.

Gerçek yaşam pratiğinde hekimlerin karşına çıkan, tanı ve tedavisinde güçlük çekilen ve yönetiminde soru işaretleri yaşanan olgu örneklerinin, alanında deneyimli akademisyenlerin yorumlarıyla tartışıldığı sempozyum yarın sona erecek.