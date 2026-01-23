Olimpiyat Hayaliyle Yükseliyor

Nevşehirli babası ve ABD'li annesiyle birlikte 11 yıl önce Ankara'ya dönen ABD doğumlu ümit milli judocu Sevim Margaret Bilen, Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra olimpiyat hedefinin de olduğunu söyledi.

1990'lı yıllarda çalışmak için gittiği ABD'den emekli olduktan sonra 11 yıl önce ailesiyle birlikte Ankara'ya dönüş yapan Nevşehirli Ali Bilen ile ABD'li eşi Denise Eileen'in ikiz kızlarından ümit milli judocu Sevim Margaret Bilen ve milli takım antrenörü Erhan Yıldız, çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara'da okuduğu ilkokulda 2. sınıftayken, beden eğitimi öğretmeni Erhan Yıldız'ın da teşvikiyle judoya başladığını belirten Sevim Margaret, "16 yaşındayım, Nevşehirliyim, annem ABD'li babam Nevşehirli. Babam çalışmak için 1990'lı yıllarda ABD'ye gitmiş, annemle orada tanışmışlar ve evlenmişler. Ben de ABD'de doğdum, 5 yaşına kadar orada yaşadım ondan sonra Ankara'ya tamamen döndük. Türkçeyi burada anaokulunda öğrendim." dedi.

Henüz 9 yaşındayken judoya başlayan Sevim Margaret, "2. sınıftan sonra her gün judoya çalıştım, ilkokuldaki ilk turnuvamda birinci oldum. Okulda da minderler vardı, Erhan hoca ile orada çalışmalara devam ettik. Annem, babam her zaman spor yapmam için beni destekliyor, ikiz kardeşim de (Serin Loren Bilen) judoya başlamıştı ama sonra bıraktı." diye konuştu.

Profesyonel sporcu olarak katıldığı ilk Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) olimpik sporcular arasına kabul edildiğini dile getiren ay-yıldızlı judocu, şöyle devam etti:

"Olimpiyat hazırlık merkezinde 1,5 sene kadar yatılı bir şekilde çalışmalarıma devam ettim. Antalya'da yapılan Ümitler Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'nda ilk milli sporcu unvanımı 14 yaşındayken aldım. Sonra Balkan Şampiyonaları'na katıldım. 2024'te Gençler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. 2025'te Yunanistan'daki Avrupa Kupası'nda şampiyon oldum, yine geçen yıl Ümitler Balkan Şampiyonası'nda ve Gürcistan'da Avrupa Kupası'nda da üçüncü oldum. Madalyalarımı anneme, babama ve kardeşime armağan ediyorum, onları çok seviyorum."

Galatasaray'a transfer oldu

Olimpiyat madalyası hayalini ne zaman kurmaya başladığına ilişkin de Sevim Margaret, "Bu son katıldığım Yunanistan Avrupa Kupası'nda şampiyon olunca, 'ben de yapabilirim, çok çalışırsam her halde olacak bu iş', demeye başladım. Üç senedir 63 kiloda yarışmalara katılıyorum. Şimdi 2026 Avrupa ve dünya şampiyonalarında da derece elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Parsı Spor Kulübü'nden Galatasaray'a transfer olan Sevim Margaret, "Galatasaray'a yeni geçtim, çok mutlu oldum. Şimdi ilk defa Galatasaray sporcusu olarak Türkiye Judo Şampiyonası'na katılacağım." dedi.

Galatasaray'ın futbol maçlarını ve futbolcularını takip edip etmediğiyle ilgili de Sevim Margaret, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın tüm branşlarda iyi olduğunu biliyorum. En iyi oyuncusu Nijeryalı Osimhen'i biliyorum ama ben sürekli judo çalışıyorum. Hedefim dünyada derece yapmak ve inşallah şampiyonluk. Her sporcu gibi olimpiyat hedefim de var. Her gün sabah ve akşam çift antrenmanla hazırlanıyorum, bazen öğlen de antrenman yapıyoruz. İnşallah 2028'de Los Angeles Olimpiyatları'na katılabilme hayalim var. Asıl olimpiyat hedefim ise 2032 olimpiyatları."

Milli takım antrenörü: "Hedefimiz A takıma girip 2028 Los Angeles'a kota alabilmek"

Ümit Milli Judo Takımı Antrenörü Erhan Yıldız, Sevim Margaret Bilen'i öğretmenlik yaptığı ilkokulda, ikinci sınıf öğrencileri arasından seçtiğini belirterek, "Sevim'deki yeteneği gördüm ve onu bölge, il turnuvalarındaki yarışmalara götürdüm. Oralarda kendinden daha kuvvetli kişileri yendiğini gördükçe Sevim'in judoda iyi bir yere geleceğini anladım. Şuanda geldiği yer gayet iyi, 10 gün önce Galatasaray'a transfer oldu. Şuan en iyi judocular da Galatasaray'da bulunuyor." dedi.

Sevim Margaret'in bu seviyesi için anne ve babasıyla birlikte çok emek sarf ettiklerini dile getiren Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sabah, akşam hiç durmadan çok çalıştık, kendisi de çalışmayı çok seven bir sporcu. Mükafatını da her girdiği turnuvadaki dereceleriyle alıyor. Yıldızlar kategorisinde yarışırken kendisinden iki kategori yukarıdaki Gençler Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Yunanistan'da kendi kategorisinde şampiyon oldu, şuan çok iyi gidiyor. Hedefimiz A takıma girip 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kota alabilmek. Bu sezonki performansına göre A takıma girebilmesini bekliyoruz."