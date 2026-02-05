Olmert ve Dahlan'ın Gizli Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Olmert ve Dahlan'ın Gizli Görüşmesi

05.02.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İsrail Başbakanı Olmert, Abu Dabi'de Muhammed Dahlan ile gözlerden uzak bir görüşme yaptı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in, ???????Fetih Hareketi'nin eski yöneticilerinden Muhammed Dahlan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de görüştüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, eski İsrail Başbakanı Olmert'in, Dahlan ile Abu Dabi'de bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmenin "gözlerden uzak bir şekilde" yapıldığı dile getirilen haberde, görüşmenin içeriği veya görüşülen dosyalar hakkında ayrıntı verilmedi.

Haberde, Olmert'in ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

Fetih Hareketi'nde daha önce Merkez Komite üyeliği yapan Muhammed Dahlan ise 2011'de ihraç edilmişti.

Hakkındaki "Filistin lideri Yasir Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşmişti.

Filistin Yolsuzluk Suçları Mahkemesi 2016'da Dahlan'ı Filistin Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Koordinatörü olarak görev yaptığı süre boyunca 16 milyon doları zimmetine geçirmekten üç yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olmert ve Dahlan'ın Gizli Görüşmesi - Son Dakika

Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:00:20. #7.11#
SON DAKİKA: Olmert ve Dahlan'ın Gizli Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.