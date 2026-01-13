Ölmeztoprak Arguvan'da Teşkilatla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ölmeztoprak Arguvan'da Teşkilatla Bir Araya Geldi

Ölmeztoprak Arguvan\'da Teşkilatla Bir Araya Geldi
13.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Ölmeztoprak, Arguvan'da hane ziyaretleri yaparak mahallelerin ihtiyaçlarını dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Arguvan'da düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İlçede hane ziyaretleri de gerçekleştiren Milletvekili Ölmeztoprak, mahallelerin ihtiyaçlarını sahadan gelen görüşlerle ele aldı. Ölmeztoprak, birlik, beraberlik ve istişare kültürünün Malatya siyasetinin temel taşı olduğunu vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Arguvan'da gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı kapsamında teşkilat mensupları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

"Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz"

Toplantıda Arguvan'ın mevcut durumu, mahallelerden gelen talepler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, sahadan gelen görüşlerin karar alma süreçlerinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek, "Teşkilatlarımızın hemşehrilerimizle kurduğu güçlü bağ en sağlam dayanağımızdır" dedi.

Kömürlük Mahallesi'nde hane ziyaretleri

Arguvan'ın Kömürlük Mahallesi'nde hane ziyaretleri gerçekleştiren Milletvekili Ölmeztoprak, Sultan ve İbrahim çiftinin evine misafir oldu. Ziyarette mahallede yaşanan sorunlar, beklentiler ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Hane ziyaretlerinin önemine değinen Milletvekili Ölmeztoprak, vatandaşların hayatına doğrudan temas etmenin doğru adımların atılmasında en sağlıklı yöntem olduğunu belirtti.

Kömürlük Mahallesi'nde Suna ve Zülfikar çiftinin hanesini de ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, bu buluşmaların sadece bir ziyaret değil, gönül bağı kurma vesilesi olduğunu ifade etti. "Malatya'mızda asıl olan, gönüller bir olsun diye mücadele vermek ve kardeşliğimizi diri tutmaktır" diyen Ölmeztoprak, paylaşma ve dayanışma kültürünün bu toprakların temel mayası olduğunu söyledi.

Ziyaretlerde misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Ölmeztoprak, tüm haneler için sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milletvekili, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ölmeztoprak Arguvan'da Teşkilatla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:48:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ölmeztoprak Arguvan'da Teşkilatla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.