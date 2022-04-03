Oltayla tutulan dev orkinosu kamyonetle taşıyıp, evindeki buzdolabına güçlükle sığdırdı - Son Dakika

Oltayla tutulan dev orkinosu kamyonetle taşıyıp, evindeki buzdolabına güçlükle sığdırdı

Antalya'da oltayla yakalanan 100 kiloluk orkinos, 4 balıkçıyı 3 saat sürükledi

Yarın kayıt altına alınacak olan balık, buzdolabına ancak yan yatırılarak sığdırıldı

Balıkçı Mehmet Şerbetçi: "Dolaba sığmadı, yan yatırıp daha sonra iple bağladık"

ANTALYA - Antalya'da dört amatör balıkçının oltayla yakaladığı 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 3 saat sürükledikten sonra tekneye güçlükle alındı. Haftasonu olması dolayısı ile kayıt altına alınamayan balık, önce kamyonet üzerinde daha sonra ise battaniyelere sarılarak 4'üncü kata çıkarılarak, buzdolabına yan yatırılarak ancak sığdırıldı. Daha sonra ise kapağı sıkı sıkıya bağlandı.

Antalya'da yıllardır amatör balıkçılık yapan Gökhan Ersoy, Mehmet Ali Şerbetçi, Emre Şerbetçi ve Salp Bayyurt sabah erken saatlerde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Antalya Balıkçı Barınağı'ndan hareket etti. 4 balıkçının oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Sıçan Adası açıklarında dev bir balık yakalandı. Balık 4 balıkçının bulunduğu tekneyi yaklaşık 3 saat Kemer Beldibi açıklarına kadar sürükledi. 3 saat süren mücadelenin ardından balık, tekneye alınarak Balıkçı Barınağı Limanı'na getirildi. Yapılan incelemede balığın orkinos balığı olduğu ve 1.85 boyunda yaklaşık olarak da 100 kilo olduğu belirlendi. Öte yandan oltanın ucunda balığı gören balıkçıların ilk olarak, "Bu nedir ya. Abiciğim bu nedir böyle" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kamyonla eve taşınıp, buzdolabına güçlükle sığdı

Dev balık Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne haftasonu kapalı olması dolayısı ile kayıt yaptırılamadı. Bunun üzerine 4 kişi balığı Konyaaltı İlçesi'nde bulunan evlerine götürme kararı aldı. Buraya kamyonet ile getirilen balık, battaniyelere sarılarak güçlükle yukarı taşındı. Daha sonra ise evde bulunan bir buzdolabı önce içi boşaltılarak yan yatırıldı. Ardından ise balık içerisine bütün bir şekilde konulup, doğrultunca kapağı açılmaması için iple sıkıca bağlandı. Balığın yarın kayıt altına alındıktan sonra arkadaşlar arasında parçalanarak paylaşılacağı öğrenildi.

"Benim boyum 1.85 metre yanına yattığım zaman balık benden uzun"

Yaşadıkları anları anlatan Gökhan Ersoy, "Sabah saat 05.00 vira bismillah dedik. 4 kişiydik. 5.45 gibi balık oltaya takıldı. 8.45 gibi de tekneye ancak alabildik. 3 saat mücadele ettik. 4 kişi sürekli değişerek balığı çektik. Biz normalde kuzu balığı tutmak istedik. Şahsımıza orkinos geldi. Balığın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıt yaptırılması lazım. Şimdi dolaba koyduk, yarın kayıt yaptıracağız. Benim boyum 1.85 metre yanına yattığım zaman balık benden uzun. 100-110 kilo olduğunu düşünüyoruz. Bizi 5-6 kilometre sürükledi. Kemer Beldibi açıklarına kadar gittik" sözlerine yer verdi.

"Kamyonet bulduk, battaniye ile eve taşıdık"

Mehmet Ali Şerbetçi ise yaşadıkları zorlu ve eğlenceli dakikaları ise şöyle anlattı: "Hafta sonları hobi olarak balığa çıkıyoruz. Uzun zamandır büyük balıklar olduğunu görüyorduk. Bugün plan yapmadık, plan dışı oldu. Çok hafif bir kamış ile yaklaşık 100-110 kilogram balığı yakaladık. Çok heyecanlı ve yorucu oldu. 3 saat mücadele ettik. Pazar olmasından ötürü Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne kayıt yaptıramadık. Yarını bekliyoruz. Bu yüzden balığı parçalamadan eve getirmek zorunda kaldı. Kamyonet bulduk, battaniye ile eve taşıdık. Dolaba sığmadı, yan yatırıp daha sonra iple bağladık. Yarın ilk işimiz kayıt yaptırmak olacak. Daha önce böyle birebir balıkla karşılaşmadık. Biz tamamen spor amaçlı balıkçılık yapıyoruz. Ramazan ayı dolayısı ile arkadaşlarımız ile paylaşacağız."