Oltu'da adliye personellerine ve vatandaşlara fidan dağıtıldı
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Oltu'da fidan dikimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Oltu'da fidan dikimi yapıldı.
Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, adliye önünde oluşturulan stantlarda 250 fidan adliye çalışanları ile vatandaşlara verildi.
Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, burada yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında temin edilen fidanların vatandaşlara ücretsiz verildiğini aktardı.
Kampanyaya kapsamında hediye edilen fidanlar, daha sonra vatandaşlarca toprakla buluşturuldu.
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