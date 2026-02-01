Oltu'da Şoförler Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Oltu'da Şoförler Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı

Oltu\'da Şoförler Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı
01.02.2026 10:32
Oltu'da yapılan genel kurulda Veysel Fidan, yeniden başkan seçildi. 238 delegeden 189'u oy kullandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kaymakamlık Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula birlik ve oda başkanları ile delegeler katıldı.

Genel kurulda divan başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, divan yardımcılığını ise Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya yaptı. Başkanlık seçiminde mevcut başkan Veysel Fidan ile birlikte Samih Türkan ve Emre Altun yarıştı. Toplam 238 delegenin bulunduğu seçimde 189 delege oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda Veysel Fidan 98 oy alarak yeniden başkan seçildi. Emre Altun 67 oy alırken, Samih Türkan ise 22 oyda kaldı.

Genel kurulun ardından teşekkür konuşması yapan Veysel Fidan, kendisine destek veren vermeyen bütün delegelere teşekkür ederek, Oltu'daki şoför ve otomobilci esnafı için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

