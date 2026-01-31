Oltu Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Oltu Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı

Oltu Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı
31.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda başkan adayları belirlendi.

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut Başkan Veysel Fidan, Samih Türkan, Emre Altun başkanlık için aday oldu.

Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan olağan genel kuruluna birlik oda başkanları ile delegeler katıldı. 238 delegenin oy kullanacağı seçimin Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Yardımcılığını Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya yaptı.

Seçimin birlik beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, "Temel amacımız, esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır ve birlik beraberlik içerisinde yoluna devam edecek. Esnaf camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim en büyük sermayemiz birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bu seçim sürecinin, ahilik geleneğimize yakışır bir şekilde, karşılıklı sevgi, saygı ve barış arzusu içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun, hayırlı olmasını temennisinde bulunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:43:31. #7.11#
SON DAKİKA: Oltu Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.