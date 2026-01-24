Oltu Hayvan Pazarı'na Soğuk Havada Yoğun İlgi - Son Dakika
Oltu Hayvan Pazarı'na Soğuk Havada Yoğun İlgi

Oltu Hayvan Pazarı\'na Soğuk Havada Yoğun İlgi
24.01.2026 11:28
Eksi 15 derecede Oltu Canlı Hayvan Pazarı'nda alıcı-satıcılar zorlu şartlarla mücadele etti.

Erzurum ve bölgenin en hareketli canlı hayvan pazarlarından biri olan Oltu Canlı Hayvan Pazarı, eksi 15 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinde kurulan pazarda alıcı ve satıcılar, soğuk havaya rağmenlastik yakarak ve ateş başında ısınmaya çalıştı. Zorlu hava şartlarına rağmen satışların normal seyrettiğini belirten hayvan üreticileri, pazarda mobil bankacılık hizmetlerinin çalışmamasından şikayetçi oldu.

Pazardaki en pahalı hayvan, 235 bin liradan alıcı bulan Şarole isimli tosun olurken, düve ve inek fiyatları 80 bin liradan başlayıp 140 bin liraya kadar yükseldi.

Hayvan üreticileri, soğuk ve ağır şartlar altında pazara geldiklerini ifade ederek, pazar alanındaki fiziki şartlarının iyileştirilmesini talep etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

