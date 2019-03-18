Kıyıya Vuran Ölü Balinanın Karnından 40 Kilo Plastik Çıktı

Filipinler'de müze çalışanları tarafından kıyıya vurmuş şekilde ölü bir balina bulundu. Ölüm nedenini araştıran görevliler, hayvanın midesinin tam 40 kilo plastikle dolu olduğunu fark etti. Balinanın sıvı kaybı ve açlıktan öldüğü düşünülüyor.

40 KİLO PLASTİK TESPİT EDİLDİ

Mart ayı başında Davao City'nin doğusunda D'Bone Collector Müzesi çalışanları tarafından kıyıda bir balina bulundu. Müze Facebook paylaşımında hayvanın midesinin hiç görmedikleri kadar çok plastikle dolu olduğunu söylerken, hayvanın midesinde 40 kilo plastik madde olduğu tespit edildi.

"PLASTİKLER KİREÇLENMEYE BAŞLAMIŞTI"

Müzenin kurucusu ve direktörü Darrell Blatchley CNN televizyonuna "Bu kadar fazla plastikle karşılaşmayı ummuyordum. O kadar büyüktü ki plastik kireçleşmeye başlamıştı" dedi. Balinanın plastik nedeniyle sıvı kaybı ve açlıktan öldüğü açıklandı.

Müze önümüzdeki günlerde hayvanın karnından çıkanların listesini yayınlayacağını da söyledi.

GÜNEY DOĞU ASYA ÜLKELERİNDE PLASTİK ATIKLAR BÜYÜK SORUN

2015'te yayımlanan bir rapora göre Çin, Endonezya, Filipinler, Vietnam ve Tayland, tüm okyanuslarda bulunan plastik artıkların yüzde 60'ından sorumlu.

Geçen yıl Haziran ayında Tayland'da bir kara balina 80 plastik torba yuttuğu için ölmüştü.