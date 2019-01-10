Son Dakika Haberleri: Ölü Bulunan Kişinin Evinden Uyuşturucu Çıktı

Ölü Bulunan Kişinin Evinden Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

Küçükçekmece'de ölü bulunan İran uyruklu kişinin evinde, 57 kilogram uyuşturucu yakalandı.

Ölü Bulunan Kişinin Evinden Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Küçükçekmece'de ölü bulunan İran uyruklu kişinin evinde, 57 kilogram uyuşturucu yakalandı.

Yeni Mahalle Cengiz Sokak'taki binanın merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, öldüğü belirlenen İran uyruklu Vali Muhseni'nin (64) aynı binadaki evinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede, evde 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Küçükçekmece, İran, Güncel
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