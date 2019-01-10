Ölü Bulunan Kişinin Evinden Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
Küçükçekmece'de ölü bulunan İran uyruklu kişinin evinde, 57 kilogram uyuşturucu yakalandı.
Küçükçekmece
'de ölü bulunan İran
uyruklu kişinin evinde, 57 kilogram uyuşturucu yakalandı. Yeni Mahalle
Cengiz Sokak'taki binanın merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, öldüğü belirlenen İran uyruklu Vali Muhseni'nin (64) aynı binadaki evinde inceleme yaptı.
Yapılan incelemede, evde 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelinin cesedi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:27 Kaynak: AA
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