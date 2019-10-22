Son Dakika Haberleri: Olukmanlı dede, oğul ve torunlar buluştu
Son Dakika Güncel Olukmanlı dede, oğul ve torunlar buluştu

Olukmanlı dede, oğul ve torunlar buluştu

44 dakika önce

Merkez Olukman Köyü Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üç kuşak hemşehrilerini buluşturdu.

Olukmanlı dede, oğul ve torunlar buluştu, System.String[]

Merkez Olukman Köyü Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üç kuşak hemşehrilerini buluşturdu.

Dernek tarafından gerçekleştirilen "Tecrüben Rehberim Olsun, Üç Kuşak Buluşuyor" programı Susamışlar Konağı'nda gerçekleştirildi.


Dede, oğul ve torunların katılımı ile gerçekleştirilen programa, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Genel Meclis Üyesi Burhanettin Kuru ile Olukmanlılar katıldı.

Halil İbrahim Koç tarafından okunan Kur'anı Kerim tilavetinin ardından selamlama konuşması yapan Olukmanlılar Derneği Başkanı Adem Kuru, amaçlarının büyüklerinin çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıkları hatıraları, zor şartlar altında hayatını devam ettirdiği o günleri ikinci kuşak oğluna ve üçüncü kuşak torununa anlatmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise köy odalarının önemine değinerek, kendisinin de köyde yaşadığı yıllarda akşamları köy odalarında sobalar yakılarak büyükler tarafından sohbetler yapıldığını belirtti.

Vali Salih Ayhan da geçmiş dönemin iyi hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Eski yıllarda mekteplerin yaygın olmaması nedeniyle köy odalarında toplantılar ve sohbetler yapıldığını anlatan Ayhan, güzel etkinliğin örnek teşkil ettiğini belirtti.

Programda dedeler geçmiş yıllarda anılarını, çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Ayrıca maniler ve türküler söylendi.

Programın sonunda davetliler, Türk bayrağı eşliğinde asker selamı verdi.

Burhanettin Kuru, Hilmi Bilgin, Ahmet Duman, Salih Ayhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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