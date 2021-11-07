Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir şahıs, dünürden aldığı borcu ödeyemeyince dünürü tarafından evine icra gönderildi. Bu duruma içerlenen adam, alkol aldıktan sonra dünürü ve ailesinin içinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Ölüm otomobilinden sağ çıkan 1 yaşındaki bebeğin suratına kan sıçraması da duyanları kahretti.

DÖNÜŞ YOLUNDA KARŞILAŞTI

Merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Dün akşam saatlerinde Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde alıp birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı.

HAYATINI KAYBEDENLER DEFNEDİLDİ

Olayda araç içerisinde bulunan ve Kınçak'ın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği eski damat Yusuf Mercan ağır yaralanırken, baba Mevlüt, anne Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Mevlüt, Şefika ve Hatice Mercan Çıkrık Belde Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Anneanne Hanife Mutlu ise merkeze bağlı İsmailköy'de toprağa verildi.

OLUMLU KARŞILIK VERMEDİ

Cinayeti işleyen Kınçak'ın, icra meselesi yüzünden geçtiğimiz günlerde eski dünürü Mevlüt Mercan ile konuştuğu ancak Mercan'ın buna olumlu karşılık vermediği öğrenildi. Dün ise eski damadın ve dünürünü aynı araç içerisinde gören Kınçak'ın olaydan birkaç saat önce alkol aldığı ve alkollü bir şekilde dünürleri ile tartıştığı ve sonrasında cinayetin işlendiği kaydedildi.

CİNAYETTEN SONRA "ÇOCUĞU ALIN" DİYE BAĞIRDI

Olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıkan Kınçak'ın, tartışmanın alevlenmesi üzerine bir anda silahına sarılıp otomobilin kapısını açarak içeriyi yaylım ateşine tuttuğu kaydedildi. Açılan ateşte aracın içerisinde ölen Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki M.C.G., isimli çocuğu fark eden Kınçak'ın daha sonra kendisini sakinleştirmek için gelen çevredeki vatandaşlara, içerde çocuk olduğunu ve onu almalarını istediğini söylediği kaydedildi. Kınçak'ın daha sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

YÜZÜ KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Görgü tanıklarından alınan bilgide olayda dehşet verici bir detaya ulaşıldı. Cinayeti işleyen katil zanlısı çevredekilere içerdeki bebeği almalarını isteyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine bir kişi bebeği ölüm yağan otomobilin içinden aldı. Yüzü öldürülen kişilerin sıçrayan kanlarından dolayı kıpkırmızı olan minik çocuğun, önce vurulduğunu düşünen görgü tanıkları daha sonra bebeği 112 Acil servis görevlilerine verdi. Sağlık görevlilerin yaptıkları kontrolde çocuğunu vurulmadığını, sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti.

OLAYDAN ÖNCE ALKOL ALMIŞ

Olaydan sonra kaçan ve firarı yaklaşık 3 saat süren Kınçak, beldeye yaklaşık yaklaşık 2 km uzaklıktaki Beyyazı beldesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Kınçak'ın, geçirildiği sağlık kontrolün de yaklaşık 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahsın jandarmadaki ifade alma süreci devam ederken, yarın ise adliyeye çıkarılması bekleniyor. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.