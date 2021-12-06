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Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, "Çekinde meşhur olalım" - Son Dakika

Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, "Çekinde meşhur olalım"

06.12.2021 19:09

- Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, "Çekinde meşhur olalım" Tedaviyi kabul etmeyen yaralı sürücü kamyonetini bırakamadı Aksaray'da 2.

- Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, "Çekinde meşhur olalım"

Tedaviyi kabul etmeyen yaralı sürücü kamyonetini bırakamadı

AKSARAY - Aksaray'da 2.00 promilli alkollü kamyonet kullanırken geçirdiği kazada adeta ölümden dönen yaralı sürücü yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına önce "Çekmeyin" dedi, daha sonra "İyi çekin o zaman komple Aksaray'a meşhur olalım" diyerek tepki gösterdi. Kamyonetini bırakamayan sürücü yaralı olmasına rağmen tedaviyi de kabul etmeyerek kamyonetinin başında oturup bekledi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayisinden merkez istikametine seyreden Mevlüt A. idaresindeki hurda yüklü 50 NA 868 plakalı Kia marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek organize sanayi istikametine seyreden Ural M. yönetimindeki 68 BC 743 plakalı Mercedes marka kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan hurda yüklü kamyonet yan yatarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada kamyonet adeta hurdaya dönerken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedaviyi reddetti, yaralı halde kamyonetinin başından ayrılmadı

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil yardım ekipleri de yaralı kamyonet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kamyonet sürücüsü Mevlüt A. 112 ekiplerinin tedavisinin reddetti. Polis ekipleri yaralı sürücüye yaptığı alkol testinde 2.00 promil alkollü olduğunu tespit etti. Tedaviyi de reddeden yaralı sürücü hastaneye gitmeyerek olay yerinde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına önce "Çekmeyin" dedi, daha sonra da, "İyi çekin o zaman komple Aksaray'a meşhur olalım" diyerek tepki gösterdi.

Gitmek zorunda kalınca kamyonetini arkadaşına emanet etti

Kamyonetini bırakamayan alkollü sürücü kamyonetinin başına oturarak dakikalarca bekledi. Polis ekiplerinin alkollü araç kullanmaktan işlem yapmak için polis merkezine götürmek istediği sürücü giderken de kamyonetini olay yerinde bulunan arkadaşına emanet ederek polis aracına bindi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, Çekinde meşhur olalım
Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, Çekinde meşhur olalım
Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, Çekinde meşhur olalım
Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, Çekinde meşhur olalım

Kamyonet, Aksaray, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unutup, 'Çekinde meşhur olalım' - Son Dakika


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