Ölümü torununun elinden oldu, geri giden aracın altında kaldı

04.04.2026 19:40
Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşanan trajik kazada, park manevrası sırasında kontrolden çıkan bir araç yaşlı bir kadının hayatına mal oldu. Torununun kullandığı aracın geri vitese alınmasıyla meydana gelen olayda, arka kapıyı kapatmaya çalışan kadın, araç ile duvar arasında sıkıştı. Kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Masaini kentinde meydana gelen olayda, bir yaşlı kadın torununun kullandığı aracın geri hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

PARK SIRASINDA FACİA

İddiaya göre, evin önüne park edilmeye çalışılan araç aniden geri vitese alındı. Bu sırada aracın arka kapısını kapatmaya çalışan kadın, araç ile duvar arasında sıkıştı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI YETMEDİ

Ağır şekilde sıkışan yaşlı kadın, çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay kısa sürede trajediye dönüştü.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan korkunç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Kazanın, torununun aracı dikkatsiz şekilde geri vitese alması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Olayın, Kadri Gate Polis Karakolu’nun yetki alanında gerçekleştiği belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Saçma sapan bir ölüm hadisesi daha ölümlr iptal edilsin ölmenin gereği yok...herkes yaşasın nolcak sanki 0 3 Yanıtla
    @abdyrahym @abdyrahym:
    iyimisin dayı fazlami kaçirdin 3 0
    Yavuz Kobal Yavuz Kobal:
    hayırlı işler 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
