Ölümü torununun elinden oldu, geri giden aracın altında kaldı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Masaini kentinde meydana gelen olayda, bir yaşlı kadın torununun kullandığı aracın geri hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

PARK SIRASINDA FACİA

İddiaya göre, evin önüne park edilmeye çalışılan araç aniden geri vitese alındı. Bu sırada aracın arka kapısını kapatmaya çalışan kadın, araç ile duvar arasında sıkıştı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI YETMEDİ

Ağır şekilde sıkışan yaşlı kadın, çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay kısa sürede trajediye dönüştü.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan korkunç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Kazanın, torununun aracı dikkatsiz şekilde geri vitese alması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Olayın, Kadri Gate Polis Karakolu’nun yetki alanında gerçekleştiği belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.