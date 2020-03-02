Olur'a kadın başkan - Son Dakika
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Olur'a kadın başkan

12 dakika önce

İyi Parti ilçe kongrelerine devam ediyor.

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İyi Parti ilçe kongrelerine devam ediyor. Olur İlçe kongresini tamamlayan parti de başkanlık koltuğuna Huriye Özgül oturdu.


İyi Parti Erzurum İlçe Kongrelerine devam ediyor. Son olarak Olur'da kongreyi gerçekleştiren Parti'de koltuğa kadın başkan oturdu. 36 askerin şehit edildiği İdlib saldırısı nedeniyle kongre de siyaset konuşma yapılmadı. Duaların edildiği kongre salonunda İdlib'le ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, "Bugün acımız büyük. Bugün birlik ve beraberlik günü. 36 askerimizi kalleş bir saldırı sonucu şehit verdik. Siyaset konuşma günü bugün değil. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"dedi.


Daha sonra kongrenin yapıldığı salonda şehitler için dualar okundu.


İYİ Parti Olur İlçe yönetimi asil üyeler şu isimlerden oluştu; Huriye Özgül (Başkan), Tümay Özal, Turgut Yurtseven, Muhammet Kaya, Nevin Özdemir, Ayhan Yalçın, Turgut Karadeniz ve Gökçen Olğun. - ERZURUM

İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
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