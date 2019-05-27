Son Dakika Haberleri: Olympiakos, Valbuena transferini duyurdu

Olympiakos, Valbuena transferini duyurdu

3 saat önce

Olympiakos, Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

Olympiakos, Valbuena transferini duyurdu, System.String[]
Olympiakos, Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattığı açıkladı.
Yununistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena'yı transfer ettiğini duyurdu. Yunan ekibinin sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun kırmızı-beyazlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılırken, "Valbuena, şimdi Olympiakos ailesinin bir üyesi" ifadelerine yer verildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:43 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Mathieu Valbuena, Olympiakos, Spor
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