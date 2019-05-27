Olympiakos, Valbuena transferini duyurdu
3 saat önce
Olympiakos, Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattığı açıkladı.
Olympiakos
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:43 Kaynak: DHA
, Mathieu Valbuena
'yı kadrosuna kattığı açıkladı.
Yununistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe
ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena'yı transfer ettiğini duyurdu. Yunan ekibinin sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun kırmızı-beyazlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılırken, "Valbuena, şimdi Olympiakos ailesinin bir üyesi" ifadelerine yer verildi.
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