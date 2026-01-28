Omar'a Elma Sirkesiyle Saldırı - Son Dakika
Omar'a Elma Sirkesiyle Saldırı

28.01.2026 23:21
Minnesota'da Ilhan Omar'a halka açık etkinlikte spreyli saldırı yapıldı, yaralanmadı.

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'a, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde halka hitap ettiği sırada bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

The Hill'in haberine göre Omar, Minneapolis'te ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik devam eden protestolarda, İç Güvenlik Bakanlığının müdahalelerini eleştirdiği sırada bir kişinin spreyli saldırısına uğradı.

Olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin Minneapolis polisinin daha sonra yaptığı açıklamada, saldırganın 55 yaşındaki Anthony Kazmierczak olduğu belirtildi.

Polis sözcüsünün The Hill'e gönderdiği e-postada, bir kişinin Omar'a bilinmeyen bir sıvı püskürttüğünü doğrulayarak, "Temsilci Omar yaralanmadı ve etkinlikte konuşmasına devam etti. Minneapolis Adli Bilimler ekipleri olay yerini incelemek üzere geldi." ifadesi kullanıldı.

Olaydan sonra konuşmasına devam eden Omar, "İşte bu çirkin adam gibi insanların anlamadığı gerçek, biz Minnesota olarak güçlüyüz ve bize ne atarlarsa atsınlar, dirençli kalacağız." dedi.

Öte yandan Omar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim. Hayatta kalmayı başardım, bu yüzden bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan alıkoyamaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Omar'a elma sirkesiyle saldırıldı

CNN'e konuşan soruşturmaya yakın kaynaklar, adli incelemelerin Omar'a sıkılan maddenin elma sirkesi olduğunu gösterdiğini aktardı.

Omar'ın ofisi de CNN'e yaptığı açıklamada ilk bulguların temsilcinin elma sirkesine maruz kaldığını gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA

