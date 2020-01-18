Omega Palet'ten doğaya 1800 fidan (2) - Yeniden - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ahşap ambalaj malzemesi ve ahşap palet üretimi alanında faaliyet gösteren Omega Palet Sistemleri, Ege Orman Vakfı ile iş birliği yaparak bin 800 fidan dikti.

Torbalı- Yoğurtçular mevkisinde oluşturulan koruda firma ortakları Ender Akşar, Mutlu Iğcı, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk ve şirket çalışanlarının katılımı ile fidan dikim töreni düzenlendi. Törende konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk, Torbalı- Yoğurtçular ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öztürk, doğaya katkılarından dolayı teşekkür ederek Omega Palet şirket ortağı Ender Akşar'a plaket takdim etti.

Ender Akşar, fidan dikiminde, "Biz de farkındalık yaratmak amacı ile katkı sağlamak istedik. Biliyorsunuz, bu sene ciddi yangınlar geçirdik. Doğaya olan borcumuzu bu şekilde ödüyoruz, sizlerin de katkısı ile bundan sonra da daha büyük projeler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.