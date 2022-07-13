Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tözgün Mahallesi'nde yaşayan, parkinson, panik atak ve tansiyon hastalıkları bulunan Hacı Ömer Yılmaz, hava almak için evinden ayrıldı. Yaşlı adam 6 gündür evine dönmezken, ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İHA

Ömer Yılmaz, Pınarbaşı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ömer amca 6 gündür kayıp - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.