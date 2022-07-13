Ömer amca 6 gündür kayıp - Son Dakika
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Ömer amca 6 gündür kayıp

13.07.2022 16:04
Ömer amca 6 gündür kayıp

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tözgün Mahallesi'nde yaşayan, parkinson, panik atak ve tansiyon hastalıkları bulunan Hacı Ömer Yılmaz, hava almak için evinden ayrıldı. Yaşlı adam 6 gündür evine dönmezken, ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor.

Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri de, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ömer Yılmaz, Pınarbaşı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ömer amca 6 gündür kayıp - Son Dakika

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