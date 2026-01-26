Ömer Asaf İçin Balonlarla Kutlama - Son Dakika
Ömer Asaf İçin Balonlarla Kutlama

Ömer Asaf İçin Balonlarla Kutlama
26.01.2026 12:09
Ömer Asaf'ın tedavi masrafları toplandı, aile ve gönüllüler kutlama için balonlar bıraktı.

ESENYURT'ta 23 ay önce dünyaya gelen ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan Ömer Asaf için gereken tedavi masrafı gönüllülerin çabasıyla toplanınca, ailesi ve sevenleri Avcılar'da gökyüzüne balonlar bırakarak kutlama yaptı.

Esenyurt'ta sanayi sitesinde işçi olarak çalışan Aslan Aydın ile eşi Sedef Aydın'ın 23 ay önce dünyaya gelen dördüncü çocuğu Ömer Asaf Aydın'a Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi koyuldu. Kaslarda giderek artan güçsüzlükle seyreden hastalığa yakalanan Ömer Asaf'ın ailesi tedavi masrafları için valilik onaylı kampanya başlattı. Zamanla yarışan aile, Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki gönüllülerle birlikte yurt dışındaki tedavi için gereken yaklaşık 68 milyon lirayı toplamaya çalıştı. Aydın ailesi, zaman zaman fenalaşan çocukları için hayırseverlere sürekli yardım çağrısında bulundu.

KORKU, SEVİNCE DÖNÜŞTÜ

Sabırlı ve yaygın çabalar sonucu Ömer Asaf için hedeflenen rakama ulaşılınca, Avcılar Denizköşkler Sahili'nde kutlama yapılacağı duyuruldu. Baba Aslan Aydın'ın izin alarak sahilde balonlu kutlama düzenlediği mutlu güne İzmir, Bursa gibi kentlerden gelen gönüllüler de katılarak sevince ortak oldu. Aslan Aydın, balonları çocuklara dağıtırken, çalınan müzikler eşliğinde davetliler mutluluğu oynayarak kutladı. İzmir'den gelen yardım gönüllüsü Aylin Şener, büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, diğer hasta çocukların da yüzlerinin gülmesini diledi.

BALONLAR UÇURULDU

Sahilde yapılan geri sayımın ardından rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden baba Aslan Aydın, "Teşhis konulduğunda adeta yıkıldık. Ben bir sanayi işçisiyim. Tedavi için ödeyebileceğim bir rakam değildi. Çok şükür 22 ayda istenen parayı topladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruzö dedi. Anne Sedef Aydın da diğer hasta çocukların da kampanyalarının hedeflerine ulaşmasını diledi. Küçük Ömer Asaf'ın bir ay içerisinde yurt dışına götürülerek tedavisine başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ömer Asaf İçin Balonlarla Kutlama

