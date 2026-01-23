Ömer Çelik'ten Mehmet Altay için taziye mesajı - Son Dakika
Ömer Çelik'ten Mehmet Altay için taziye mesajı

23.01.2026 21:18
Ömer Çelik, hayatını kaybeden eski milletvekili Mehmet Altay için taziye yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. Dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

