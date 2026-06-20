Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi - Son Dakika
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Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

Ömer Danış\'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi
20.06.2026 17:11
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90'lı yılların sevilen seslerinden Ömer Danış'tan gelen haber hayranlarını üzdü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçının, geçirdiği operasyonlar sonucu ayak parmaklarının kesildiği öğrenildi. Diyabete bağlı damar tıkanıklığı nedeniyle zor günler geçiren Danış'ın maddi sıkıntılar yaşadığı da belirtildi.

90'lı yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ömer Danış'tan üzücü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının ayak parmaklarının kesildiği öğrenildi.

"Köyümün Yağmurları", "Şerefsiz" ve "Alacağım" gibi eserlerle hafızalara kazınan şarkıcı Ömer Danış, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda tedavi gören sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

İleri derecede diyabet hastası olduğu belirtilen Danış'ın, diz altındaki ayağını besleyen üç damarında tam tıkanıklık meydana geldiği ve buna bağlı olarak ayağında kangren oluştuğu açıklanmıştı. Şubat ayında hastaneye kaldırılan sanatçı, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Sanat dünyasına ilişkin yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ses sanatçısı Onur Akay, Ömer Danış'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı. Akay, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda sanatçının ayağının kurtarıldığını ancak ayak parmaklarının kesildiğini duyurdu.

Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

MADDİ ZORLUKLARLA DA MÜCADELE EDİYOR

Ömer Danış'ın son fotoğrafını da paylaşan Akay, sanatçının hem sağlık sorunları hem de üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Akay açıklamasında, "Operasyonlarla ayağını kurtardılar ama maalesef ayak parmakları kesildi. Üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi olarak da sıkıntı içinde olan değerli sanatçımız yardım bekliyor. Kendisini en son Altınoluk'ta dinlemeye gitmiştim. Ancak şimdi maalesef sahneye çıkamıyor" ifadelerini kullandı.

SAHNE HAYATINA ARA VERDİ

Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kalan sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sevenleri ise sosyal medyada Ömer Danış için geçmiş olsun mesajları paylaşarak desteklerini dile getirdi.

Ömer Danış, Onur Akay, Ameliyat, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ömer Danış Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi - Son Dakika

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