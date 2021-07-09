Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu, Arnavutköy'den başlatıldı - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesinin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu başladı.

İlçedeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan koronavirüs tedbirleriyle başlatılan turda, 25 sporcu bisikletleriyle 6 etaptan oluşan 1200 kilometrelik yolu kat edecek.

Bisikletçiler, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak.

Güzergahta bulunan illerdeki duraklardan alınan topraklar, şehit Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülecek.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İl Jandarma Komutanı Cabir Bülent Şerifler, 15 Temmuz gazileri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin 15 Temmuz'u unutturmamak ve edinilen tecrübeyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla 5 yıldır düzenlendiğini söyledi.

Baltacı, etkinliğin bir spor müsabakasından daha özel anlamlar içerdiğini kaydederek, "Tarihte başımıza gelen musibetin nasıl bertaraf edildiğinin, topyekun ortadan kaldırıldığının yıl dönümü. O günkü ruh halimizi hatırlayarak, ortaya koymak ve hangi alanda olursa olsun, herkesin 'Ben de bir şey yapabilirim, bedenimi ortaya koyabilirim' mantığı içinde hareket ettiği gibi sporcularımızın da katıldığı bir program." dedi.

Baltacı, bisikletçilerin güzel bir çalışmaya daha imza atacağını da belirterek, "Sporcular 6 gün boyunca buralardan aldığı toprağı şehit Ömer Halisdemir'in mezarına kadar götürecek. Rabbim bir daha o günleri bize yaşatmasın." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bisikletçiler, turun ilk durağı olan Bursa'ya dualarla uğurlandı.