Ömer Özel Yeniden NESO Başkanı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası (NESO) Başkanlığına Ömer Özel yeniden seçildi.

NESO'nun 24. Olağan Genel Kurulu, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Yönetim kurulunun görev süresine ilişkin faaliyet raporu ile mali raporların okunmasıyla başlayan seçimde, 1220 üyenin oyunu alan Ömer Özel, yeniden başkanlığa seçildi.

Özel, kendisine destek veren esnafa teşekkür ederek, daha güçlü bir esnaf yapısı, bütüncül ve kalkınmış bir Nusaybin için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Genel kurula, Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan ve Çiftçiler Derneği Başkanı Mehmet Latif Köseoğlu ve esnaf katıldı.