Son Dakika Haberleri: Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet...Öldürdüğü şahsı metrelerce sürükleyip ağaçlık alana...
Son Dakika 3. Sayfa Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet...Öldürdüğü şahsı metrelerce sürükleyip ağaçlık alana...

Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet...Öldürdüğü şahsı metrelerce sürükleyip ağaçlık alana...

15 dakika önce

Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet...Öldürdüğü şahsı metrelerce sürükleyip ağaçlık alana sakladıİSTANBUL - Ömerli Barajı Paşaköy mevkiinde bir kişi av tüfeğiyle öldürdüğü şahsın cesedini metrelerce sürükleyip ağaçlık alana sakladı.

Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet...Öldürdüğü şahsı metrelerce sürükleyip ağaçlık alana sakladı

İSTANBUL - Ömerli Barajı Paşaköy mevkiinde bir kişi av tüfeğiyle öldürdüğü şahsın cesedini metrelerce sürükleyip ağaçlık alana sakladı. Jandarma ekipleri erkek cesedini buldu, olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Ömerli Barajı yakınında meydana geldi. Balık tutmak için göl kenarına gelen İsmail Aydın, ismi bilinmeyen bir şahısla tartışmaya başladı. İddiaya göre, şahıs av tüfeğiyle İsmail Aydın'ı vurdu. Ardından Aydın'ın cesedini metrelerce sürükleyip ağaçlık alana sakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Aydın'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler durumundan şüphelendikleri Y.D.'yi gözaltına aldı.

İsmail Aydın'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet...Öldürdüğü şahsı metrelerce sürükleyip ağaçlık alana...

Paşaköy, Ömerli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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