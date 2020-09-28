Ömerli ilçesinin alt yapısı yenilenecek - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ömerli ilçesindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerini yenileyecek.

MARSU, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında alt yapısı eskiyen Ömerli ilçesinin içme suyu ve kanalizasyon şebekesini yenileyecek, ani su baskını ile selin yaşanmaması için de yağmur suyu şebeke imalatı yapacak.

Ömerli merkezini sağlıklı bir alt yapıya kavuşturmak için MARSU tarafından başlatılan projelendirme süreci tamamlandı.

SUKAP kapsamında yüzde 50'si hibe ile yapılacak projeler, ilçede alt yapı sorununu çözerek vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Bu kapsamda ilçe merkezine, 30 bin 963 metre içmesuyu şebekesi, 30 bin 700 metre kanalizasyon şebekesi ve 2 bin 596 metre yağmur suyu şebekesi döşenecek. Yakın zamanda İller Bankası tarafından ihalesi yapılması planlanan projeler, İller Bankası ve MARSU tarafından yürütülecek.