Üye Girişi
Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı - Son Dakika

Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı

26.01.2022 12:36
Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı

Türkiye'de en baskın varyant haline gelen Omicron varyantı, vakalarda hızlı bir yükselişe neden oldu. Siirt'te Omicron varyantının artmasıyla yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ise vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan Omicron varyantı, vakaların yükselmesine yol açtı. Son 24 saatte 76 bin 341 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsle mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında yer alan Siirt'te Omicron varyantının artmasıyla yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, "Servislerimizde yatan çocuklarımızda belirgin bir artış var. Bu konuda özellikle ebeveynleri uyarıyoruz! Lütfen çocuklarınızın, yaşlılarımızın sağlığını korumak istiyorsak aşılama oranlarımızda istediğimiz seviyeye gelmesi için lütfen kendinizi aşılatın" açıklamasını yaptı.

"TEK YOL AŞI"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de, farklı varyantlarla etkisi devam eden korona virüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiğini dile getiren Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, çocuklarda ve yaşlılarda Omicron varyantında hızlı bir artışın olduğunu ve bu salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu, herkesi aşı olmaya davet ettiğini vurguladı.

Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı

"BUGÜN İTİBARIYLA BU ORAN YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ"

Omicron vakalarında belirgin bir artışın gözlemlendiğini söyleyen Ömür, "Özellikle son 15 gündür vakaların hızlı bir şekilde artması aklımıza Omicron varyantını getiriyor. Bugün itibariyle Siirt ilinde hakim varyantın Omicron olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden pik yaptığı dönemlerde her 100 numuneden 25 ile 30'u pozitif çıkarken maalesef bugün itibarıyla bu oran yüzde 50'yi geçmiş durumda. Çocuklarımız risk altında, yaşlılarımız risk altında. Özellikle evdeki anne ve babalar evlatları ve yaşlıları korumak adına mutlaka aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi.

AŞI ÇAĞRISI

Ömür, "Bizleri endişelendiren diğer bir konu evlatlarımızın Covid-19 salgın riskiyle karşı karşıya olması. Daha önce görmediğimiz sıklıkta çocuk hasta sayılarında bir artış gözlemlemekteyiz. Özellikle erişkin bireylerde virüsü aldıkları eve geldiklerinde hem yaşlılarda hem de çocuklara temas etmekte yaşlı ve çocuk gurubunda önemli miktarda vaka sayılarının artmasına neden olduğunu görmekteyiz. Servislerimizde yatan çocuklarımızda belirgin bir artış var. Bu konuda özellikle ebeveynleri uyarıyoruz! Lütfen çocuklarınızın, yaşlılarımızın sağlığını korumak istiyorsak aşılama oranlarımızda istediğimiz seviyeye gelmesi için lütfen kendinizi aşılatın. Çocuklarımız masumlar ve savunmasızlar bunlara lütfen dikkat edelim" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Korona aşısı, Omicron, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı - Son Dakika


Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi. Kamuya açık alandı. Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi. Kamuya açık alandı.         
12:40
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13

Son Dakika Haberleri
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
12:30 Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
11:40 Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Maaş farkı ne zaman hesapta olacak?
11:33 Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti
11:33 İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...
11:15 Adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karışan Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu: Deha benim arkadaşım!
11:07 Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar
11:01 İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 12:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement