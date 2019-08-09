OMÜ ailesi bayramlaştı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görev yapan akademik ve idari personel Kurban Bayramı öncesi, düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:41 Kaynak: İHA
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görev yapan akademik ve idari personel Kurban Bayramı
öncesi, düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç
ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz
ve Genel Sekreter
Doç. Dr. Menderes
Kabadayı, bayramlaşma törenine yoğun ilgi gösteren akademik ve idari personel ile bayramlaştı. OMÜ ailesi mensupları da bayramın özüne yaraşır şekilde tören boyunca birbirleriyle Kurban Bayramı öncesi bayramlaşarak sohbet etti. - SAMSUN
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