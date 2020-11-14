OMÜ'de öğrenci ve vatandaşlar için mesire alanı oluşturuluyor - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit yerleşkesi içinde bulunan Otlağan Deresi kenarında toprak kayması ile oluşan gölet doldurularak mesire alanına dönüştürülüyor.

Münever Ayaşlı Kız Yurdu'nun yakınında bulunan Otlağan Deresi çevresinde zamanla meydana gelen toprak kayması ile oluşan gölet, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla düzenlenerek öğrencilerin ve halkın kullanımı için mesire alanı yapılacak.

OMÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy, gazetecilere, toprak kaymalarıyla dere yatağının kapanması ve yağışlarla birlikte yüksek yerlerden gelen suların zamanla aynı bölgede birikmesi sonucu oluşan göletin bölgeyi bataklık haline getirdiğini, bu nedenle alanda çevre düzenlemesi yapmaya başladıklarını söyledi.

Göletin tehlike oluşturduğuna işaret eden Aksoy, "Gün geçtikçe tehlike arz eden göletin bulunduğu bölgenin temizlenmesi insan sağlığı ve çevre sağlığı açısından önem taşıyordu. DSİ'nin yaptığı çalışmalar doğrultusunda göletten su çekilerek toprak doldurma işlemi yapıldı. Bölgenin tamamen temizlenmesinin ardından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapacağız. Bittikten sonra burada bisiklet yolu, yürüyüş parkuru ve piknik alanı gibi ortak kullanım alanlarına açılacak. Hem öğrencilerimizin hem de halkımızın kullanımına açağız." dedi.