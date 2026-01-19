OMÜ Kick Boks Takımı\'ndan Başarı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kick Boks Takımı, ÜniLig Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kazandığı 1 altın ve 1 bronz madalya ile Samsun'a büyük gurur yaşattı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye genelinden 92 üniversitenin katıldığı ÜniLig Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda OMÜ sporcuları önemli başarılara imza attı. MAKÜ Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 57 kilogramda mücadele eden Yasin Muhittin Can, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye şampiyonluğunu OMÜ'ye kazandırdı. +70 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Zeynep Akbay ise bronz madalya elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

Yaklaşık 700 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada elde ettikleri derecelerle dikkat çeken Yasin Muhittin Can ile Zeynep Akbay, aynı zamanda Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazandı.

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Spor Şube Müdürü İhsan Güler, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, "Böylesine önemli bir organizasyonda OMÜ olarak yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 madalya ile şampiyonayı tamamlamak bizler için büyük bir gurur. Üniversitemiz, spor branşlarında her zaman iddialı ve sporcu öğrencilerine desteğini sürdürüyor. Bu süreçte rektörlüğümüzün desteğini her zaman yanımızda hissettik" ifadelerini kullandı.

Güler, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'a, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar'a ve SKS Daire Başkanlığına teşekkür etti. - SAMSUN