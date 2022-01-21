Üye Girişi
Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi - Son Dakika

Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi

21.01.2022 17:05

KARTAL'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Konya'dan gelen Rahmi Uygun (39) tarafından başından silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez (33), son yolculuğuna uğurlandı.

KARTAL'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Konya'dan gelen Rahmi Uygun (39) tarafından başından silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez (33), son yolculuğuna uğurlandı. Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.

HELALLİK İÇİN EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ

Kartal'da görev yaptığı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde öldürülen bir çocuk annesi Ömür Erez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Erez, önce Yalı Mahallesi Topselvi'deki baba ocağına getirildi. Cenazede Ömür Erez'in annesi Gülsüm Erez dakikalarca kızının tabutu başında gözyaşı döktü.

KIZININ TABUTUNA DOKUNDU

Burada helallik alındıktan sonra da cenaze namazının kılınması için Hacı Ahmet Camii'ne götürüldü. Erez'in cenazesine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erez'in yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazında konuşan cami imamı, Diyanet Başkanlığı olarak hemşire Ömür Erez'i şehit kabul ettiklerini ifade etti. Erez'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Büyük mezarlığa defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

- İstanbul
Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi
Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi
Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi
YORUMLAR
500

Adli Tıp Kurumu, Dilovası, Kocaeli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi - Son Dakika


Anneye en acı veda! Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti Anneye en acı veda! Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:21
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement