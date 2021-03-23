On yıllık emeklerini '3 El Rölyef' sergisinde sergiliyorlar - Son Dakika

On yıllık emeklerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerini sergileyen üç kadının '3 El Rölyef' sergisine Küçükçekmece'de Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Ahşap ve kağıt sanatının profesyonelliğinin dikkat çektiği serginin açılışını Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sanatçılarla birlikte gerçekleştirdi. Sergide, Nebahat Ortataş, Nezaket Bal ve Güler Başavcı'nın rölyeflerindeki formlar elle teker teker kesilip bir kompozisyon içerisinde yeniden hayat buldu. Doğaçlama gelişen fırça darbeleri ile oluşan ışıltılar, tabloların ihtişamında yer alan en önemli unsurlar olarak dikkat çekiyor.

"SANAT HERKESE İYİ GELİR"

On yıllık emeklerinin sonucu ortaya çıkan eserleri '3 El Rölyef' sergisinde bir araya getiren sanatçılar, "Hayatın derinliklerinde gezinirken renklerin ahenkliğini yakalamaya çalıştık. Çalışmalarımıza derinlik kazandırarak anlam ve bütünlük oluşturduk. Sanat herkese iyi gelir. Bu çalışmaları oluştururken, sanatın rahatlatma, anlamlı kılma, yaşamı kolaylaştırma gibi etkilerinden faydalanıyoruz" diye konuştu.

Orantı, perspektif ve ışığın ustalıkla sentezlediği sergi, 12 Nisan'a kadar AKSM'de sanatseverleri ağırlayacak.