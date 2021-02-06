'Ona baktığımda kaybettiğim babamı görüyorum demişti': Yorulmasına dayanamadı - Son Dakika

'Ona baktığımda kaybettiğim babamı görüyorum demişti': Yorulmasına dayanamadı

06.02.2021 15:12
'Ona baktığımda kaybettiğim babamı görüyorum demişti': Yorulmasına dayanamadı, System.String[]

SORUMLULAKLARI PAYLAŞTILARHer ne kadar Irina Shayk ile Bradley Cooper ilişkilerini bitirmiş olsalar da kızlarıyla ilgili olarak sorumlulukları eşit şekilde yerine getiriyorlar.

SORUMLULAKLARI PAYLAŞTILAR

Her ne kadar Irina Shayk ile Bradley Cooper ilişkilerini bitirmiş olsalar da kızlarıyla ilgili olarak sorumlulukları eşit şekilde yerine getiriyorlar.

OKULDAN ALMA SIRASI BRADLEY COOPER'DAYDI

Geçtiğimiz gün, 3 yaşındaki Lea de Seine Shayk Cooper'ı okuldan alma sırası Bradley Cooper'daydı. 46 yaşındaki oyuncu, minik kızını okuldan aldı ve ikili, karla kaplı New York sokaklarında el ele yürümeye başladı. Oyuncu, yavaş yürüyen kızına ayak uydurmak için adımlarını yavaşlattı.

YORULUNCA KUCAĞINA ALDI Minik Lea, erimeye başlayan karın üzerinde yürümekte zorlanınca da Bradley Cooper onu kucağına aldı. Lea, babasının kucağında etrafı seyrederken ikili yola devam etti.

NİŞANLANIP AYRILDILAR

Hollywood'un müzmin bekarlarından biri olarak tanımlanan Bradley Cooper, top model Irina Shayk ile tanışınca fikrini değiştirdi. Çift nişanlandı ve bir de bebek sahibi oldu. Herkes onların evleneceğini düşünürken, ikili yollarını ayırdı.

BAZEN ANNESİNDE BAZEN BABASINDA KALIYOR

Fakat kızları Lea için zaman zaman bir araya geliyorlar. Minik Lea, bazen annesi ve anneannesiyle, bazen de babası ve babannesiyle birlikte kalıyor. Bradley Cooper, özel hayatına henüz kimseyi almadı. Ancak Irina Shayk, son dönemde, Heidi Klum'un da bir zamanlar büyük aşk yaşadığı Vito Schnabel ile sık sık birlikte görüntüleniyor.

'BABA OLMAK ÇOK DEĞİŞTİRDİ'

İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen de Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti.

SAATLERCE ÇİZGİ FİLM İZLİYOR

Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

'ONA BAKINCA BABAMI GÖRÜYORUM' DEMİŞTİ

Bradley Cooper, Oprah Winfrey'e konuk olduğunda da "Kızımız harika. Ona baktığımda sık sık kaybettiğim babamı görüyorum" demişti. Bradley Cooper, babasını 2011 yılında kaybetti. Cooper, Lea kendisine "baba" diye seslendikçe, kendi babasının ruhunun kızıyla birlikte yaşadığına inandığını da eklemişti.

ANNESİNİN OĞLU

Bradley Cooper, aynı zamanda Hollywood'un en annesine düşkün oyuncularından biri olarak da biliniyor, tıpkı meslektaşı Leonardo Di Caprio gibi. Kimi zaman annesi Gloria Campano ile önemli törenlere katılıyor. Kimi zaman da hayatındaki kadın ile birlikte annesini de kırmızı halıya çıkarıyor.

'Ona baktığımda kaybettiğim babamı görüyorum demişti': Yorulmasına dayanamadı

Bradley Cooper, Irina Shayk, Hollywood, New York, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Ona baktığımda kaybettiğim babamı görüyorum demişti': Yorulmasına dayanamadı - Son Dakika Magazin


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